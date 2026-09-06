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Русская Семёрка

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Дело Тухачевского: существовала ли «немецкая папка» с компроматом на маршала

История о «немецкой папке» держится на одном человеке. Вальтер Шелленберг, руководитель внешней разведки СД, в мемуарах, изданных после его смерти в 1956 году, рассказал так.

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