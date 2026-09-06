Дело Тухачевского: существовала ли «немецкая папка» с компроматом на маршала

История о «немецкой папке» держится на одном человеке. Вальтер Шелленберг, руководитель внешней разведки СД, в мемуарах, изданных после его смерти в 1956 году, рассказал так.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым