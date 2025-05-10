В Талгарском районе произошла перестрелка: четверых человек госпитализировали

Четыре человека попали в больницу после перестрелки в Талгарском районе Алматинской области. Информацию, распространённую в социальных сетях, прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции.
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