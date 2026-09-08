Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рябков назвал самым острым вопросом для БРИКС ситуацию вокруг Ирана

Рябков назвал самым острым вопросом для БРИКС ситуацию вокруг Ирана

Ситуация вокруг Ирана является самым острым вопросом для БРИКС, ведь осложнена она «резко критической позицией» на счет действий Тегерана.

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