Рябков назвал самым острым вопросом для БРИКС ситуацию вокруг Ирана

Ситуация вокруг Ирана является самым острым вопросом для БРИКС, ведь осложнена она «резко критической позицией» на счет действий Тегерана.
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