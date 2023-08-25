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  • Olga Sharonova
    Они продолжают требовать (!?!) - значит мы что-то делаем не так для того, чтобы они образумились.Протест НАТО — РФ...
  • Геннадий Б
    Что покупают?Зато не с Россией...
  • Юрий Рязанов
    У России дурная слава , враг заноет от боли , сломя голову бежит помогать. этим оценивается как наша слабость , а сла...Головокружительна...

Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов

Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов

Несмотря на то, что Евросоюз находится в действительно плачевном положении, местные политики по-прежнему пытаются выдвигать какие-то требования к России, словно и не было полуторагодовалой, санкционной борьбы и почти десятилетнего планомерного охлаждения отношений.

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Комментарии
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Леонид Руси
Клопы-педерасты что-то требуют от медведя... И что делать в такой ситуации медведю? Ладно, пусть пока живут эти пидоры )))
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10 час.
DragonCat
Как в прошлом анекдоте: &quot;а ещё барабан и лошадку&quot;.
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9 час.
Геннадий Б
👍👍👍
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56 мин.

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