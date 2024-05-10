В Алтайском крае пожаловались на плачевное состояние мемориала погибшим в ВОВ

Очевидец отметил, что "зашпаклевать и побелить" объект стоит не настолько дорого, чтобы это не делать Мемориал погибшим землякам в ВОВ в Волчихе / "В курсе 22" Житель Алтайского края пожаловался на состояние мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в селе Волчиха.