Полиция ЯНАО задержала оформившего на жительницу Салехарда кредит кемеровчанина

Ямальские оперативники задержали в Кемерове местного жителя по подозрению в мошенничестве. Молодой человек украл паспортные данные жительницы Салехарда и оформил на ее имя кредит, сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
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