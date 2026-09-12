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Царьград

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CNN: Хуситы захватили стратегический остров Перим в проливе

CNN: Хуситы захватили стратегический остров Перим в проливе

Хуситы, поддерживаемые Ираном, захватили остров Перим в центре Баб-эль-Мандебского пролива, установив контроль над ключевыми судоходными маршрутами.

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