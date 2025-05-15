На «пятачке» у дворца в Стамбуле десятки журналистов ждут встречу РФ и Украины

Десятки журналистов со всех уголков мира находятся в ожидании переговоров России и Украины. Они собрались возле рабочего офиса президента Турции — дворца Долмабахче в Стамбуле, сообщает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
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