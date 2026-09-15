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ДумаТВ

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Дмитриев задался вопросом о топоре над головами европейских лидеров

Дмитриев задался вопросом о топоре над головами европейских лидеров

Дмитриев прокомментировал совместную фотографию Стубба и Мерца, заметив декоративный топор над их головами.

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