Доктор Бурнацкая рассказала, как обезопасить себя при контакте с пылью

Она способна переносить вирусы и бактерии Пыль — распространенный загрязнитель воздуха как в помещениях, так и за их пределами, который представляет серьезную угрозу для здоровья, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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