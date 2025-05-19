Доктор Бурнацкая рассказала, как обезопасить себя при контакте с пылью

Она способна переносить вирусы и бактерии Пыль — распространенный загрязнитель воздуха как в помещениях, так и за их пределами, который представляет серьезную угрозу для здоровья, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.