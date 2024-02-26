Имя учёного перепутали с названием пряности. Где это произошло

На улице французского города Каркассон установили два новых дорожных знака, но их быстро сняли. На табличках вместо «Пьер Кюри» написано «Пьер Карри», то есть знаменитую специю перепутали с именем французского ученого, получившего Нобелевскую премию по физике вместе со своей женой Марией Кюри в 1903 году.
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