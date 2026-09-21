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Царьград

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Эксперт РАН заявил, что дети мигрантов — наше будущее. Но какое

Эксперт РАН заявил, что дети мигрантов — наше будущее. Но какое

Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал подробнее.Эксперт РАН Владимир Мукомель заявил, что дети мигрантов — это наше будущее.

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