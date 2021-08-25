Талибы захватили два американских военных самолёта

Происшествия Ситуация в аэропорту Кабула в последние дни вывода войск США попала на видео. Боевики террористического движения «Талибам» (запрещено в России) на одной из военных баз США смогли захватить несколько воздушных суден, включая два военных самолета и несколько вертолетов ВС США.