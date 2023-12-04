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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал 4+ очка в 19 матчах за карьеру в НХЛ. С момента его дебюта в лиге больше таких игр только у Макдэвида, Драйзайтля и Кучерова

Форвард «Рейнджерс» забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:5).

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