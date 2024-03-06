Общественники раскритиковали законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Сразу две общественные организации — Союз потребителей и «Общественная потребительская инициатива» — негативно оценили предложенный Минэкономразвития законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах, узнали «Известия».
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