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Мировое обозрение

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«Каждые следующие условия хуже»: В Раде призвали Киев добиваться мира

«Каждые следующие условия хуже»: В Раде призвали Киев добиваться мира

Главное в тезисах: Тезис 1: Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* публично заявил, что каждые новые условия урегулирования для Киева оказываются хуже предыдущих.

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