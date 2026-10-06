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В парке Маяковского начали строить 17-метровую горку

В парке Маяковского начали строить 17-метровую горку

В парке Маяковского приступили к монтажу 17-метровой горки. Из-за этого сквозной проход от входа со стороны ЖК Clever Park к Центральной аллее и туалет на аллее Маяковского будут закрыты до 30 октября.

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