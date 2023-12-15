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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о встрече Путина с железнодорожниками: «Президент ставит амбициозные задачи»

Политолог о встрече Путина с железнодорожниками: «Президент ставит амбициозные задачи»

Президент 15 декабря выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. О главных смыслах события с участием Владимира Путина «ФедералПресс» рассказала руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

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