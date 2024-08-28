Транспортная реформа в Петрозаводске пошла другим путем

Новый директор троллейбусного управления рассказал, чем заменят ушедшие автобусы Год назад в столице Карелии стартовала транспортная реформа, когда на трех автобусных маршрутах появились современные красивые автобусы гатчинской компании, которые отвечали современным стандартам предоставления транспортных услуг.
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