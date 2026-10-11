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Хороший майонез определяю прямо в магазине: 4 признака, которые расскажут о качестве товара

Хороший майонез определяю прямо в магазине: 4 признака, которые расскажут о качестве товара

Разобраться, какой майонез хороший, а какой — нет, легко прямо у прилавка. Достаточно только внимательно посмотреть на упаковку и проверить 4 основных характеристики.

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