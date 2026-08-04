«Довести вопрос до финального разрешения»: Юрий Матузов провёл личный приём граждан и взял на контроль острые социальные вопросы

Председатель Воронежской областной Думы провёл личный приём граждан, в ходе встречи прозвучали просьбы, от решения которых напрямую зависело благополучие семей: помощь переселенцам, содействие в поисках военнослужащего, устранение коммунальных проблем.
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