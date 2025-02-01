Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии допустили согласование подрыва «Северных потоков» с правительством ФРГ

В Германии допустили согласование подрыва «Северных потоков» с правительством ФРГ

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мог быть заранее согласован с правительством ФРГ, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, заявил немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф.

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