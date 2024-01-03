В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Ветераны столицы поддержали решение Путина участвовать в выборахГеоргий Пашков, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.
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