«Роснано» - самый мерзкий, самый скользкий полип, сжирающий измученную плоть России. «Роснано» обещал превратиться в русскую Силиконовую долину.
Чубайс пророс во все волокна русской элиты
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
"Никто" как и "некто" пишется слитно.
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7 час.
Алексей Тан
А ты только ЭТО заметил?.... и ничего больше??🤣. ..Али что то внутри покоробило?.... али себя увидел??😂.
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3 час.
АС
Александр Сысоев
Где уж нам уж выйти замуж!😀
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1 час.
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