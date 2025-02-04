Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Полищук
    За обворовывание участников СВО нужно удвоить наказание до 20 лет заключения. И пусть защита помолчит.Брянского экс-деп...
  • Раиса Мелькумова
    Скорее бы взяли Одессу, наш русский город!Зелёная крыса чуе...
  • alik3456 Джексон
    Ёршиком через задницу надо исправлять логику...«Вы — не русские!...

Чубайс пророс во все волокна русской элиты

Чубайс пророс во все волокна русской элиты

«Роснано» - самый мерзкий, самый скользкий полип, сжирающий измученную плоть России.  «Роснано» обещал превратиться в русскую Силиконовую долину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
&quot;Никто&quot; как и &quot;некто&quot; пишется слитно.
Ответить
7 час.
Алексей Тан
А ты только ЭТО заметил?.... и ничего больше??🤣. ..Али что то внутри покоробило?.... али себя увидел??😂.
Ответить
3 час.
АС
Александр Сысоев
Где уж нам уж выйти замуж!😀
Ответить
1 час.
наверх