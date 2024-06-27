"Он оскорбил народ": Володин ответил на слова Бастрыкина

Nikolay Zakharov А,чего Володин оскорбился,как законы принимать против народа в пользу воровской элиты,к коим он сам давно принадлежит так все значит правильно,а как думу народ дурой зовёт,не нравится,так надо было по честному ЕдРо пробираться в думу,а не фальшивым ДЭГом.

rМ ruslava Митькина Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!