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"Он оскорбил народ": Володин ответил на слова Бастрыкина

"Он оскорбил народ": Володин ответил на слова Бастрыкина

Слова о "Государственной дуре" оказались оскорбительными для председателя Госдумы.Александр Бастрыкин, назвав нижнюю палату Федерального собрания "Государственной дурой", нанёс оскорбление всем гражданам России.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
А,чего Володин оскорбился,как законы принимать против народа в пользу воровской элиты,к коим он сам давно принадлежит так все значит правильно,а как думу народ дурой зовёт,не нравится,так надо было по честному ЕдРо пробираться в думу,а не фальшивым ДЭГом.
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16 час.
ruslava Митькина
Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они  вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!
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15 час.
В
Валерий
А чем Володин недоволен? Он же должен знать, что говорит о нем народ.
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13 час.

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