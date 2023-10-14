Власти США встревожены принадлежащими Китаю биткоин-предприятиями

The New York Times обнародовал ряд опасений относительно потенциальных угроз национальной безопасности связанных с управляемыми Китаем объектами по майнингу биткоина, которые расположены на территории США.
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