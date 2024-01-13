Артиллеристы ВС РФ на купянском направлении «Пенициллином» вскрыли позиции ВСУ

Артиллерийские разведчики группировки войск «Запад» с помощью звукометрического комплекса артразведки «Пенициллин» вскрыли позиции и действия артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении спецоперации.
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