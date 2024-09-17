Роковой шаг Януковича: Что на самом деле спровоцировало Евромайдан?

Eduard Вина Януковича,что не применил армию и полицию,как в Казахстане,а сбежал.Вот с этого и пошло всё!

Eduard Люди предатели к сожалению.Им харкать на страну им подавай Испанию.Хрен с вами валите в Испанию,но зачем Родину предавать!