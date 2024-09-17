Что на самом деле спровоцировало Евромайдан, объяснил Максим Шевченко. По его мнению, роковой шаг Виктора Януковича обернулся восстанием украинского олигархата, которое во многом и стало точкой отсчёта.
Роковой шаг Януковича: Что на самом деле спровоцировало Евромайдан?
Комментарии
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Eduard
Вина Януковича,что не применил армию и полицию,как в Казахстане,а сбежал.Вот с этого и пошло всё!
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2 час.
Eduard
Люди предатели к сожалению.Им харкать на страну им подавай Испанию.Хрен с вами валите в Испанию,но зачем Родину предавать!
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2 час.
Eduard
Причем тут олигархи? Вы слыщали,что олигархи печеньки раздавали? Я нет!
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2 час.
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