Главу Молочненского сельского поселения Сакского района задержали правоохранители

Пятница, 2 июля. «Крым 24».Глава Молочненского сельского поселения Сакского района Денис Плохих задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию.
Пятница, 2 июля. «Крым 24».Глава Молочненского сельского поселения Сакского района Денис Плохих задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию.
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