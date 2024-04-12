Пал травы потушили в Луховицах

Пал травы ликвидировали в Луховицах 11 апреля. Возгорание произошло вблизи деревни Федоровское. Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожарным потребовалось чуть меньше двух часов, чтобы ликвидировать угрозу перехода огня на лес.
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