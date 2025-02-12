Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Конечно, молодец, живёт в Италии, а за деньгами приезжает в Россию)Угнали песню: Алл...
  • Александр Дубков
    а бузова разве еще не Заслуженная,на каждом углу народ ее посылаетКатя Лель поблаго...
  • ПавелЗзаварзин
    Вот Якубовичу и Малышевой там нечего делать... Твари...Прощание с Олегом...

Mash: Армянский бизнесмен «отжал» компанию у русской возлюбленной Джонни Деппа

Mash: Армянский бизнесмен «отжал» компанию у русской возлюбленной Джонни Деппа

Ювелирную компанию Джонни Деппа Solomon «отжал» предприниматель из Армении по имени Нарек. Как утверждает Mash, бизнесмен «оформил документы на себя, а девушку голливудского актера попытался заставить стать „лицом“ бренда».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх