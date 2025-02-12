Mash: Армянский бизнесмен «отжал» компанию у русской возлюбленной Джонни Деппа

Ювелирную компанию Джонни Деппа Solomon «отжал» предприниматель из Армении по имени Нарек. Как утверждает Mash, бизнесмен «оформил документы на себя, а девушку голливудского актера попытался заставить стать „лицом“ бренда».
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