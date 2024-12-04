Российские военные взяли в плен группу боевиков президентской бригады ВСУ

РИА Новости/Павел Лисицын Российские военнослужащие взяли в плен семерых военных отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР, сообщает корреспондент ТАСС.
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