WhatsApp внедрит на Android функцию пометки всех чатов как прочитанных

WhatsApp* планирует добавить в Android новую функцию «прочитать все», которая позволит пользователям одной кнопкой отмечать все сообщения в личных и групповых чатах как прочитанные, информирует портал WABetaInfo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии