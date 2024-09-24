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WhatsApp внедрит на Android функцию пометки всех чатов как прочитанных

WhatsApp внедрит на Android функцию пометки всех чатов как прочитанных

WhatsApp* планирует добавить в Android новую функцию «прочитать все», которая позволит пользователям одной кнопкой отмечать все сообщения в личных и групповых чатах как прочитанные, информирует портал WABetaInfo.

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