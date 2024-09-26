Сегодня пойдет речь о хорошо знакомом нам чувстве — зависти. В книге «Маргаритъ», которую передал в редакцию Николай Сальников, эта тема затрагивается достаточно подробно.
О зависти
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Сегодня пойдет речь о хорошо знакомом нам чувстве — зависти. В книге «Маргаритъ», которую передал в редакцию Николай Сальников, эта тема затрагивается достаточно подробно.
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