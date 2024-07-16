Боуз: заявления о переговорах по Украине при Трампе ужасают лидеров ЕС и США

Заявление венгерского премьера Виктора Орбана о способности экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на выборах сразу выступить за урегулирование украинского кризиса стало плохой новостью для Евросоюза и Соединенных Штатов.
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