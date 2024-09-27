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При крушении вертолета в Архангельской области выживших нет

При крушении вертолета в Архангельской области выживших нет

В результате крушения никто не выжил, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия». По данным ТАСС, на месте трагедии нашли тела двух погибших.

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Комментарии
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Виктор Луговой
У робинсонов высокорасположенный винт, благодаря чему у них очень устойчивый полёт (по сути, эти вертаки - аналог самолётной высокопланной схемы среди вертолётов). Из-за этого робинсоны часто приобретаются малоопытными пилотами. Результат - постоянный рост казусной базы именно с робинсонами. Сколько таких казусов по Ленобласти? - и всё время или лес, или озеро, или залив. Снижение ниже допустимого предела, что-то там посмотреть, попал в нисходящий поток - и вуаля...
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