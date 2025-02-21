Беспилотник «Форпост» оснастили ракетами и управляемыми бомбами

Ракеты и управляемые бомбы может использовать модернизированный беспилотник «Форпост», заявила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская на выставке IDEX-2025, 20 февраля пишет газета «Взгляд».
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