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Боррель: Совет ЕС изучит вопрос об увеличении Европейского фонда мира на €3,5 млрд

Боррель: Совет ЕС изучит вопрос об увеличении Европейского фонда мира на €3,5 млрд

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководители внешнеполитический и оборонных ведомств стран Европейского союза приняли решение рассмотреть вопрос о расширении объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд до конца года.

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