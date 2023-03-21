Боррель: Совет ЕС изучит вопрос об увеличении Европейского фонда мира на €3,5 млрд

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководители внешнеполитический и оборонных ведомств стран Европейского союза приняли решение рассмотреть вопрос о расширении объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд до конца года.