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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Торпедо» Ткачев о хоккеистах, которые не любят хоккей: «Таких очень много. Спросите, отдаст ли игрок сына в хоккей, больше половины скажет «нет»

Нападающий « Торпедо » Владимир Ткачев рассказал, что многие хоккеисты не любят хоккей. – Вам пока не хотелось завершить карьеру? – Я очень люблю хоккей.

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