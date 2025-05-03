Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военный переворот на Украине неизбежен: эксперт прогнозирует скорую гибель Зеленского

Военный переворот на Украине неизбежен: эксперт прогнозирует скорую гибель Зеленского

«Нацистам невыгодно свергать Зеленского, так как он изначально был их проектом. Не нужно строить иллюзии и говорить о добрых намерениях Зеленского заключить мир и злых нацистах, которые ему это не дают сделать.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ха!! ГДЕ УРкаина, и ГДЕ - &quot;баллистические ракеты&quot;!!
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9 час.
Karmadon
Проблема не в Зеленском, не в нацистах и не в военных. Что делать с народом Украины, у которого оголтелая ненависть к русским уже на генетическом уровне?
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5 час.
В С
Ну а сколько может прожить крыса ? Время подходит.
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3 час.
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