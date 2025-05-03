«Нацистам невыгодно свергать Зеленского, так как он изначально был их проектом. Не нужно строить иллюзии и говорить о добрых намерениях Зеленского заключить мир и злых нацистах, которые ему это не дают сделать.
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