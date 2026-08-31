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Назначены судьи на третий тур группового этапа Кубка России

Назначены судьи на третий тур группового этапа Кубка России

Объявлены имена арбитров, назначенных на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.

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