В августе для детей: спектакли, парки развлечений и яркие шоу

Еще целый месяц лета яркие впечатления для детей любого возраста Шоу — мюзикл на воде «Буря. Остров волшебства» предоставлено Пресс-службойНа уникальной водной сцене Москвариума до 8 сентября будет идти театральное шоу-мюзикл «Буря.
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