Недавно член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS написал, что Молдавия идёт по тому же пути, что и Украина, продавая сельскохозяйственные земли иностранным компаниям, в частности BlackRock.
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