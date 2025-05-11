Недавно член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS написал, что Молдавия идёт по тому же пути, что и Украина, продавая сельскохозяйственные земли иностранным компаниям, в частности BlackRock.