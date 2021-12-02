Идеальный торт для новогодних праздников. Ни выпечки, ни муки, а вместо духовки используем холодильник

В новогодние праздники меньше всего хочется тратить время на долгие рецепты. Поэтому наш вариант торта можно смело назвать «идеальным праздничным»: он вообще не требует ни муки, ни выпечки, да и вместо духовки будем использовать холодильник.
В новогодние праздники меньше всего хочется тратить время на долгие рецепты. Поэтому наш вариант торта можно смело назвать «идеальным праздничным»: он вообще не требует ни муки, ни выпечки, да и вместо духовки будем использовать холодильник.
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