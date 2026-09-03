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Bitcoin сталкивается с усилением давления продавцов на рынке деривативов

На Binance сохраняется высокая активность во фьючерсах Bitcoin, пока цена находится в районе $77 400.

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