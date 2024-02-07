Советник Маска Уоллес удивился, что в США боятся интервью Путина Карлсону

Советник миллиардера и владельца соцсети Х* Илона Маска Мэтт Уоллес удивился нервной реакции американских мейнстримных СМИ и политиков на намерение Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина.
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