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Тарасова посоветовала Загитовой не идти во власть

Тарасова посоветовала Загитовой не идти во власть

Другие , 01 июн, 01:06  0  Тарасова посоветовала Загитовой начать профессиональную тренерскую карьеру Заслуженный тренер посоветовала Алине Загитовой попробовать себя в карьере наставницы, так как считает, что лучше всего она разбирается в фигурном катании Фото: ТАСС Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова тренировалась у Этери Тутберидзе и может продолжить ее дело, воспитывая подрастающее поколение спортсменов, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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