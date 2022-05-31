Тарасова посоветовала Загитовой не идти во власть

Другие , 01 июн, 01:06 0 Тарасова посоветовала Загитовой начать профессиональную тренерскую карьеру Заслуженный тренер посоветовала Алине Загитовой попробовать себя в карьере наставницы, так как считает, что лучше всего она разбирается в фигурном катании Фото: ТАСС Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова тренировалась у Этери Тутберидзе и может продолжить ее дело, воспитывая подрастающее поколение спортсменов, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.