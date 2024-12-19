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Ледяной дождь надвигается на Петербург

Ледяной дождь надвигается на Петербург

В Северной столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Горожан и гостей города призывают быть осторожными и соблюдать меры предосторожности, поскольку местами может быть гололед и ледяной дождь.

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