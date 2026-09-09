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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Микельсен о том, что заплакал на плече у Тиафу после поражения: «Я пытался сдержаться, но у меня вышло не очень хорошо»

Алекс Микельсен поделился тем, что сказал ему Фрэнсис Тиафу после матча. Микельсен проиграл ему в четвертьфинале US Open со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 3:6, 6:7(6-10).

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