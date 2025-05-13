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Татьяна Монтян: «Опять за старое»: США пытаются вернуть НАТО в Украину

Татьяна Монтян: «Опять за старое»: США пытаются вернуть НАТО в Украину

Почему мирный план США снова включает размещение НАТО в Украине, несмотря на его отклонение европейцами? Какие последствия для отношений России и Запада могут возникнуть из-за этой инициативы Как возможно достичь мира, когда Россия категорически против ввода НАТОвских войск в Украину? Наша песня хороша, начинай сначала! Спецпосланник Трампа Кит Келллог заявил, что мирный план США по Украине предусматривает размещение военных НАТО к западу от Днепра.

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