Почему мирный план США снова включает размещение НАТО в Украине, несмотря на его отклонение европейцами? Какие последствия для отношений России и Запада могут возникнуть из-за этой инициативы Как возможно достичь мира, когда Россия категорически против ввода НАТОвских войск в Украину? Наша песня хороша, начинай сначала! Спецпосланник Трампа Кит Келллог заявил, что мирный план США по Украине предусматривает размещение военных НАТО к западу от Днепра.